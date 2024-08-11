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لبنان
إطلاق نار وتكسير سيارات.. هذا ما حصل ليلا في بخعون
Lebanon 24
11-08-2024
|
23:56
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وقع اشكال مساء امس الأحد في بلدة بخعون - الضنية بين عدد من الشبان تطور لاحقاً الى اطلاق نار في الهواء وتكسير سيارات من دون وقوع إصابات، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعُلم بان الاشكال ناتج على خلفية تأجير سيارة.
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