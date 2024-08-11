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لبنان

إشكال في طرابلس تطور لإطلاق نار.. وفرار المتورطين

Lebanon 24
11-08-2024 | 23:59
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وقع اشكال في محلة ساحة الكورة - طرابلس بين كل من المدعو "ف.ح" و "ط.ن.ا" فلسطيني من جهة و "ي.م" من جهة اخرى ، تطور الى اطلاق نار من مسدسات حربية بين الطرفين من دون وقوع اصابات وفرار مطلقي النار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وحضرت لاحقاً دورية من الجيش الى المكان والعمل جار على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم .

وعُلم بان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.

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