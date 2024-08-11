إشكال في طرابلس تطور لإطلاق نار.. وفرار المتورطين

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وقع اشكال في محلة ساحة الكورة - طرابلس بين كل من المدعو "ف.ح" و "ط.ن.ا" فلسطيني من جهة و "ي.م" من جهة اخرى ، تطور الى اطلاق نار من مسدسات حربية بين الطرفين من دون وقوع اصابات وفرار مطلقي النار الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وحضرت لاحقاً دورية من الجيش الى المكان والعمل جار على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم .وعُلم بان الاشكال ناتج عن خلافات سابقة بين الطرفين.