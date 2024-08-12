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لبنان

بسبب استفزازات على "فيسبوك".. هذا ما حصل بين شبان في القبة

Lebanon 24
12-08-2024 | 00:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان المدعو "ع.س" أقدم مع مجموعة من الشبان على متن دراجات نارية وسيارة بإطلاق أعيرة نارية في بعض شوارع واحياء منطقة القبة ـ طرابلس بإتجاه منزل المدعو "ا.ق" في المحلة المذكورة وذلك على خلفية استفزازات على تطبيق "فيسبوك"، ليقوم الاخير بالرد على مصادر النيران من دون تسجيل اصابات وفرار مطلقي النار الى جهة مجهولة.
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وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادثة والعمل جار على تعقب مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.


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