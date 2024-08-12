آخر التطورات الميدانية: مسيّرة اسرائيلية استهدفت برج الملوك بصاروخ

استهدفت مسيّرة اسرائيلية، اليوم الاثنين، بلدة برج الملوك بصاروخ، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وكثّف الطيران المسيّر والاستطلاعي المعادي من تحليقه فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم.

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كما شنّ الطيران الحربي المعادي غارة جوية استهدفت بلدة شيحين فجرا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

واستهدفت دبابة ميركافا المعادية اطراف بلدة كفرشوبا ب 5 قذائف مباشرة.

وكانت القنابل المضيئة ملأت سماء المنطقة، وصولا الى مشارف مدينة صور.



وأطلق العدو فجرا، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب والناقورة.