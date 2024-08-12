تنسيق بين الضاحية والشمال بشأن "الاخلاء والايواء"

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بدأ منذ أسبوع العمل بين لجان التواصل لهيئات مولجة في الضاحية الجنوبية لبيروت بتسهيل إخلاء بعض المناطق من سكانها ولجان التنسيق في الشمال التابعة لـ"تيار المردة" و"الجماعة الاسلامية"، وحتى مع هيئات اهلية وحزبية في جبل محسن وعكار ووادي خالد.ويتم تحديد الأماكن التي من الممكن أن تكون للإستقبال وليس للإيجار، كما أنه تم تحديد عدد من مراكز الإيواء للاشغال في حال توسعت الحرب وزاد عدد النازحين .