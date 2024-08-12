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لبنان

جنوبيون يناشدون بري: "أنقذنا"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-08-2024 | 02:45
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يسعى مزارعون في جنوب لبنان إلى إيصال رسائل عديدة باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، تُطالبه بالتحرك الفوري لإنقاذ المزارعين المتضررين في الجنوب، سواء أولئك الذين يمتهنون زراعة التبغ أو غيرها.
أحد المزارعين قال لـ"لبنان24" إنّ المطلب الأساس هو أن يتحرّك الرئيس بري باتجاهنا وينقذنا من خسائرنا الكبيرة جرّاء الحرب، وقال: "ننتظر إقرار التعويضات المخصصة لنا، فالأوضاع ازدادت صعوبة وخسرنا مواسمنا".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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