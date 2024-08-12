هل سيتم إصدار "دفاتر سوق" قريباً؟

Advertisement

عُلِم أنه لا حلحلة متوقعة قريبا على صعيد إصدار دفاتر سوق جديدة عبر دوائر هيئة إدارة السير.وتقول مصادر متابعة لعمل الهيئة لـ"لبنان24" إنّ الحديث عن إعادة تفعيل عملية إصدار دفاتر السوق ليس دقيقاً، مشيرة إلى أن الأمور على هذا الصعيد "غير واضحة"، بينما الطلبات لهذا الأمر تتكدّس بشكل كبير.