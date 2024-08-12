مسعد: يبقى الشباب أمل لبنان ومستقبله

كتب النائب شربل مسعد على منصة "إكس": "مبروك للفائزين في بطولة اتحاد بلديات جزين لكرة السلة وكرة القدم وتهانينا للمنظمين والرياضيين والحكام، وتحية لبلدة لبعا الحبيبة على استضافة هذه البطولة. ويبقى الشباب أمل لبنان ومستقبله".

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