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لبنان

الصايغ: لقرار تاريخي بفتح مطار رينيه معوض ومرفأ جونية

Lebanon 24
12-08-2024 | 02:25
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كتب النائب سليم الصايغ على منصة "إكس": "مطار رينيه معوض، مرفأ جونية، شرايين حياة ومشاعل أمل. إنها شرايين حياة في زمن الحرب ومشاعل أمل في زمن الحرمان. يجب فتحها الآن بقرار تاريخي يضعها في عهدة الجيش اللبناني فقط، كما هو حال مطار حامات. هل سيأخذ وزير الأشغال العامة، الوزير حمية، قرار فتح المطار والمرفأ؟ هل يفعلها الرئيس ميقاتي؟ إذا تمهلوا أو رفضوا، فما هي البدائل؟ في قبرص ٦ مطارات، في سوريا ٣٦ مطارًا تعمل وتؤمن حاجات أوطانها. ليكن معلومًا أن شعبنا لن يرضى أن يكون رهينة".
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