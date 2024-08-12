حنكش في اليوم العالمي للشباب: استكملوا نضالكم لينهض لبنان

كتب النائب الياس حنكش على منصة "إكس": "في اليوم العالمي للشباب، لمن بقي منهم في لبنان أقول قاوموا الأزمات وتمسكوا بالأمل، ولمن إتخذ منهم خيار الهجرة أقول إحملوا وطنكم في قلوبكم وعقولكم وخططوا لمستقبلكم فيه، ولرفاقي في مصلحة الطلاب والشباب أقول إستكملوا نضالكم لينهض لبنان من جديد فنحن فخورون بكم".

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