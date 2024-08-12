بالأسلحة المُناسبة.. "الحزب" يستهدف التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة ويُدمرها

أعلن حزب الله في بيان ان عناصره استهدفوا عند الساعة 08:40 من صباح يوم الاثنين 12-8-2024 التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها. ‏

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