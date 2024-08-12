Advertisement

لبنان

هل تخضع ايران للضغوط الغربية.. اين تقف روسيا حقا؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
12-08-2024 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1233163-638590543071662842.jpeg
Doc-P-1233163-638590543071662842.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال الضغوط الديبلوماسية تمارس على ايران لدفعها بإتجاه عدم التصعيد في وجه اسرائيل، واذا كان عدم الرد بات امراً مستحيلاً ويهدد صورة طهران امام الرأي العام العربي والاسلامي ويصيب هيبتها السياسية، فإن الحديث بات عن رد شكلي استعراضي تحفظ فيه ايران ماء وجهها ولا يؤدي الى حرب شاملة في المنطقة.فهل يمكن لايران القبول بمثل هذا الامر؟ او المساومة على في هذه اللحظة الحساسة التي تمر فيها المعركة في غزة والقضية الفلسطينية عموما؟
Advertisement

بعيدا عن الاغراءات التي اعطيت لطهران والتي تشمل حل ازمة غزة وانهاء الحرب فيها، لكن هل يصب الرد المحدود في مصلحة ايران حقا؟ ومن قال ان توجيه ضربة قاسية لاسرائيل ليس مصلحة ايرانية تحديدا في هذه المرحلة؟ وكيف يمكن للايرانيين الاستفادة من هذا الحشد الديبلوماسي تجاههم والذي يقدم لهم كل ما قد يتمنونه مقابل التراجع عن فكرة التصعيد الكبير الذي لا يزالون يلوحون به عبر تصريحات قادتهم السياسيين والعسكريين والروحيين.

في الايام الماضية حوّل الايرانيون الرد على اسرائيل الى واجب ديني والى تكليف صدر عن ولي الفقيه ويجب تنفيذه وهذا يعني ان التفاوض على اي شرط دون وقف الحرب على غزة فورا وانسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع لا يمكن ان يبدل القرار الايراني، وحتى ان التحليلات التي ربطت تعيين عباس عرقجي وزيرا للخارجية برغبة ايرانية بالتفاوض لا تبدو دقيقة، اذ ان طهران تريد التفاوض مع ادارة الرئيس الجديد حول قضايا داخلية مثل الاتفاق النووي والعقوبات، لكن هذا لا يشمل الحرب الحالية.

عمليا، وبالرغم من تقدمه التكتيكي في المعركة المندلعة منذ عشرة اشهر، يمر الجيش الاسرائيلي بأزمة حقيقية، اذ ان خسائره الكبرى تجعله غير قادر على توسيع الحرب لا بل تجعله غارقا في مستنقع غزة الذي يستنزفه بشكل كبير، فالقتل والتدمير واصابة حماس اصابات بالغة لا يلغي فكرة ان اسرائيل غير قادرة على الصمود في غزة، وان بقاء الجيش فيها سيصيب بنيته العسكرية والتنظيمية باضرار لا يمكن اصلاحها قبل سنوات، وعليه فإن تل ابيب لم يبق لها من القوة الفعلية القادرة على المناورة من خلالها سوى سلاح الجو والقدرات الاستخبارية.

وتعتبر ايران ان ما حصل فيها من اغتيال رئيس المكتب السياسي في حركة حماس اسماعيل هنية هو نتيجة قدرات استخبارية اسرائيلية وهذا ما يمكن تعطيله بشكل كامل من خلال الردع ورسم خطوط حمر، وعليه يجب ايلام تل ابيب ومنعها من استخدام تفوقها الاستخباري لضرب طهران وحلفائها، اما بشأن التفوق الجوي، فبسبب بعد المسافة واتساع مساحة ايران، يصبح تأثير اي ضربة اسرائيلية على ايران محدودا من دون مساعدة مباشرة اميركية، امام كل ذلك تصبح الضربة الايرانية القاسية (المفترضة) رابحة بكل المقاييس ايرانيا وتزيد الضغط على تل ابيب.

اما عن دخول واشنطن في الحرب فهذا غير وارد ولا يزال يعتبر من الخيال، خصوصا ان روسيا، وبعكس كل ما حكي، تنتظر لحظة غرق واشنطن في وحول الشرق الاوسط مجددا، وها هي اظهرت استعدادها لتقديم الدعم العسكري اللامحدود لطهران، بعد ان قدمته سابقا لانصار الله في اليمن، وعليه فإن منع ايران من توجيه ضربتها ممكن لكن ثمنه سيكون اكبر ربما من ثمن اي رد ايراني قاس على اسرائيل.. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2024-08-12
04:39 | 2024-08-12
04:37 | 2024-08-12
04:30 | 2024-08-12
04:26 | 2024-08-12
04:00 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24