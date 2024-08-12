ايرفرانس وترانسافيا يمددان تعليق الرحلات.. حتى هذا الموعد

أكّدت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا" لوكالة "فرانس برس" اليوم، تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء 14 آب ضمناـ بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.



وجاء في بيان لشركة "إير فرانس" أن استئناف العمليات، المتوقفة منذ 29 تموز بسبب "الوضع الأمني في لبنان"، سيكون "موضع تقييم جديد للوضع" محليا.

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