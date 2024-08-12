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لبنان

سماع دوي انفجار في مدينة صيدا.. هذا ما تبين

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:48
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سمع قبل ظهر اليوم الإثنين دوي انفجار في مدينة صيدا تبين انه ناجم عن انفجار قارورة كربير في المدينة الصناعية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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