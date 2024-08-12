3 إصابات في الغارة الإسرائيلية ليلا على كفركلا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت ليل أمس بلدة كفركلا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.







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