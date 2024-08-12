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لبنان

3 إصابات في الغارة الإسرائيلية ليلا على كفركلا

Lebanon 24
12-08-2024 | 03:56
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان ان الغارة الإسرائيلية التي إستهدفت ليل أمس بلدة كفركلا أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.


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إصابات

غارة

كفركلا

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