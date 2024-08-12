طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان... ماذا عن درجات الحرارة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية، حتى يوم الأربعاء حيث تتخطى معدلاتها في الداخل تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و 32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة مع احتمال تساقط رذاذ على المرتفعات الجنوبية و الشمالية كما تنشط الرياح أحيانا.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا في المناطق الشمالية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها بينما تستقر درجات الحرارة على الساحل.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارةكما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالحر.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 19 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: مائج احيانا، حرارة سطح الماء: 30 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 19,37