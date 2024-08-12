Advertisement

لبنان

يمق حذر من رمي النفايات وحرقها في طرابلس: لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المرتكبين

Lebanon 24
12-08-2024 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1233208-638590588855947626.png
Doc-P-1233208-638590588855947626.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق من "مغبة التمادي في رمي النفايات في مناطق طرابلسية مجاورة لمحيطها من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية، وتعمد حرقها، الأمر الذي يشوه البيئة ويلحق أضرارا صحية بالمواطنين الطرابلسين وبالسائقين".
Advertisement
 

ووجه يمق في بيان، صرخة لوزير البيئة ومحافظ الشمال، مطالبا ب"اتخاذ إجراءات سريعة رادعة بحق كل من له علاقة برمي هذه النفايات على مداخل ومحيط طرابلس واشعالها من وقت لآخر، لما لها من مضاعفات خطيرة".


وأشار إلى أن" سكان البلديات المجاورة ينقلون نفاياتهم بسيارتهم ويرمونها في مستوعبات طرابلس". 

ولفت الى ان" مصدر هذه النفايات هو البلديات المحيطة بطرابلس الفيحاء، وهي ليس لديها مستوعبات، ولا تتمكن من لم النفايات من شوارعها لعدم وجود مكب نفايات، لاسيما بلديات الكورة، رأسمسقا ومجدليا".


وتمنى على وزير البيئة "تنفيذ ما وعدنا به خلال اللقاء معه بخصوص هذه المشكلة التي تضر البيئة وتلحق أضرارا صحية كبيرة بالناس وأهل طرابلس، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويتطلب إجراءات سريعة رادعة، وهذا الأمر ينطبق على من يقومون خفية في حرق اسلاك نفايات في السقي الشمالي في طرابلس، وكان  الوزير قد وعد بحل سريع ومعاقبة من يتاجرون بصحة المواطنين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2024-08-12
05:00 | 2024-08-12
04:39 | 2024-08-12
04:37 | 2024-08-12
04:30 | 2024-08-12
04:00 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24