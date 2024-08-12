يمق حذر من رمي النفايات وحرقها في طرابلس: لاتخاذ إجراءات قانونية بحق المرتكبين

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حذر رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق من "مغبة التمادي في رمي النفايات في مناطق طرابلسية مجاورة لمحيطها من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية الشرقية، وتعمد حرقها، الأمر الذي يشوه البيئة ويلحق أضرارا صحية بالمواطنين الطرابلسين وبالسائقين".ووجه يمق في بيان، صرخة لوزير البيئة ومحافظ الشمال، مطالبا ب"اتخاذ إجراءات سريعة رادعة بحق كل من له علاقة برمي هذه النفايات على مداخل ومحيط طرابلس واشعالها من وقت لآخر، لما لها من مضاعفات خطيرة".وأشار إلى أن" سكان البلديات المجاورة ينقلون نفاياتهم بسيارتهم ويرمونها في مستوعبات طرابلس".ولفت الى ان" مصدر هذه النفايات هو البلديات المحيطة بطرابلس الفيحاء، وهي ليس لديها مستوعبات، ولا تتمكن من لم النفايات من شوارعها لعدم وجود مكب نفايات، لاسيما بلديات الكورة، رأسمسقا ومجدليا".وتمنى على وزير البيئة "تنفيذ ما وعدنا به خلال اللقاء معه بخصوص هذه المشكلة التي تضر البيئة وتلحق أضرارا صحية كبيرة بالناس وأهل طرابلس، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول ويتطلب إجراءات سريعة رادعة، وهذا الأمر ينطبق على من يقومون خفية في حرق اسلاك نفايات في السقي الشمالي في طرابلس، وكان الوزير قد وعد بحل سريع ومعاقبة من يتاجرون بصحة المواطنين".