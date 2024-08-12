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لبنان

بالصورة.. العثور على طائرة درون مُعادية في بلدة دبل

Lebanon 24
12-08-2024 | 04:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه تم العثور على طائرة درون إسرائيلية مُعادية في بلدة دبل كانت قد سقطت بسبب عطل تقني.
 
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