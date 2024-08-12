خبير متفجرات حضر إلى المكان... هذا ما عثر عليه أمام أحد منازل النبطية

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تم العثور على رمانة يدوية وطلقة رصاص امام مدخل احد المنازل ببلدة صير الغربية في النبطية.



وبحسب المعلومات، حضر خبير متفجرات في وحدة الشرطة القضائية وعمل على ازالتهما.

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