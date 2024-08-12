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لبنان

جلسة مرتقبة للحكومة.. وهذا جدول أعمالها المُقترح

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:11
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أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة حكومية للبحث في سلسلة من البنود المتعلقة بمواضيع ضرورية.
للإطلاع على جدول الأعمال المُقترح للجلسة المُرتقبة.. إضغط هنا
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