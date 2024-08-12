جلسة مرتقبة للحكومة.. وهذا جدول أعمالها المُقترح

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسة حكومية للبحث في سلسلة من البنود المتعلقة بمواضيع ضرورية.

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