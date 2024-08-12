عطلة الصحافة في عيد انتقال السيدة العذراء

صدر عن نقابة الصحافة اللبنانية، بيان أشار الى انه "لمناسبة عيد "انتقال السيدة العذراء" الموافق يوم الخميس 15 آب 2024، تتوقف الصحف عن العمل في هذا اليوم لتحتجب صباح الجمعة في السادس عشر منه، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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