بري استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية مع وفد

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الجآمعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوض مع وفد ضم : نائب رئيس الجامعة لتطوير الأعمال والشؤون الدولية الدكتور إيلي بدر ونائب الرئيس للشؤون الإدارية روي مجدلاني ورئيس التواصل الإستراتيجي في الجامعة سعد الزين في زيارة برتوكولية، لمناسبة إنتهاء ولاية الدكتور معوض في منصب رئاسة الجامعة.وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض للأوضاع العامة لاسيما الشؤون التربوية والجامعية.