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لبنان

تجمع "مالكي الابنية المؤجرة" أكد تضامنه مع النازحين اللبنانيين

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:37
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استنكرت الهيئة الإدارية لـ"تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، "التصريحات التي تنال من المالكين القدامى من هنا وهناك"، مذكرا "أن هناك الكثير من الجنوبيين الذين يملكون أبنية في المناطق الآمنة والتي تخضع لقوانين الإيجارات الإستثنائية".
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وأكد "التجمع" في بيان "تضامنه مع النازحين اللبنانيين خلال الوضع الراهن ولكنه يرفض تحميل المسؤولية في غلاء الإيجارات للمالكين القدامى" ويستغرب: "بأي عين تتجرأ أي جهة  على الإضرار بحقوق المالكين القدامى". وسأل:"أليس من المعيب في ظل هذه الظروف حيث يقبض المالك القديم  دولارا واحدا سنويا بينما وصلت الإيجارات بحسب العرض والطلب الى بدلات جنونية..؟!".
 
وأضاف :" صحيح أننا مع العرض والطلب وحق كل جهة أن تقدر ملكيتها ولكن من غير المسموح أو المقبول تحميل المالكين القدامى كل ضارة وكل فعل وكل إجراء على حساب حقهم وحق أولادهم وعلى حق تصرفهم بملكيتهم".
  
 وذكر "التجمع"، "البعض، أن تمديد إستغلال المالك القديم غير مسموح وغير مقبول في كل مرة يجد شيئا جديدا - تجيكم شحمة على فطيرة"، مشدد على أنه "في كل مرة يؤخرون إستعادة حقوق المالكين، فإن الأبنية ستزداد خطورة وسوءا أكثر من قبل وأصبحت قابلة للإنهيار الجزئي و/أو الكلي بسبب هول خرق جدار الصوت للطيران المعادي".
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