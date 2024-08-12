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لبنان

مطر إلى القوى السياسية: انظروا حولكم البلد ينتهي والشعب يعيش على أعصابه

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:53
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 استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، صباح اليوم في دار الفتوى، النائب إيهاب مطر وبحث معه في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وبواقع طرابلس وأزماتها المتواصلة.
 
وبعد اللقاء، قال مطر: "زرت اليوم المفتي دريان للوقوف عند رأيه في مجموعة من القضايا اللبنانية، وهي بداية ان شاء الله لزيارة سأقوم بها لكل مفتي المناطق اللبنانية".
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أضاف :"اليوم من منبر الإعتدال والمنبر الوطني الجامع، ندعو مرة جديدة الزملاء النواب والقوى السياسية للحظة وعي في ملف رئاسة الجمهورية، فلينظروا حولهم، البلد ينتهي والشعب يعيش على أعصابه".
 
وشدد على أنه "من غير المقبول، أن يبقى الملف الرئاسي عالقا على مشانق المصالح الخاصة، لا بد من الاتجاه سريعا للتشاور والوصول الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية ينتخب على إثرها الرئيس، والا يكون  لبنان متروكا للتقاسم والتحاصص ومجرد ورقة يستخدمها أصحاب الأجندات الكبيرة في المنطقة".

وتابع مطر: "ومن ملف الرئاسة العالق، نتوقف عند ما يحدث في فلسطين، وتحديدا في غزة من مجرم مجنون، متطرف وحكومته، غير قادر أحد على إيقافه، يقوم بجرائم بشعة في حق أهلنا في غزة واخواننا في  جنوب لبنان، من دون اي محاسبة من  المجتمع الدولي وفي ظل مجلس أمن عاجز ومحاكم دولية غير قادرة على تنفيذ قراراتها".

وقال: "الرحمة للشهداء والرحمة للبنانيين العاجزين عن إكمال حياتهم بشكل طبيعي، وأصبحوا يعيشون كل يوم بيومه مع الأسف".
 
وختم مطر: "وفي سياق آخر، نقلت لسماحة المفتي واقع اللبنانيين، وخصوصا واقع أهلي في طرابلس ومحيطها، فلا مياه ولا كهرباء وإخلال كبير بالأمن وأزمات تلاحق الناس داخل منازلهم، وضعنا سماحته في مجموعة من الاقتراحات من شأنها أن تعالج أكثر من أزمة وخصوصا الكهرباء، لكن تبقى العبرة بالدولة، لتسهل عملنا، وأعد كل أهلي في طرابلس بأنني سأسمي كل معرقل لأي مشروع يصب في مصلحتهم".
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