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لبنان

كرم: ذاهبون إلى تنفيذ حقيقي للقرار 1701

Lebanon 24
12-08-2024 | 06:59
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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، أن "فريق الممانعة لا يفكر ببناء دولة"، معتبرا أن "مفهوم هيكل الدولة لا يوجد لديهم وهم لا يهتمون بلبنان وبالإستثمارات بل كل ما يهمهم هو السلاح". 
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وتوجه في حديث الى اذاعة "لبنان الحر"، إلى "حزب الله" قائلا: "أنت من طعنت البلد والشراكة بالظهر، فقرار الحرب والسلم يصدر فقط عن الدولة اللبنانية والسلاح غير الشرعي الإيديولوجي فرض فرضا على اللبنانيين".
 
وأضاف:"نحن في واقع "لا شرعية" وبالتالي "لا دولة" وفي منطق الدويلة، والمعارضة تفعل ما في وسعها لإظهار أن "حزب الله" يريد أخذ البلد إلى الدمار الكامل".
 
وتابع: "حزب الله يتحضر لقمع الداخل وإسكات المعارضة لاسيما القوات اللبنانية، ومن هنا نرى الحملات التي يقوم بها مثل ما حصل مع زميلتنا النائب غادة أيوب، وهو يدرك جيدا أن هناك معارضة شرسة بوجهه ويريد إسكاتها، وهو يعلم أن الراية التي نحملها اليوم هي خطر على مشروعه، وهم يريدون أخذنا إلى حوار القمع".
 
ورأى "أن لا إمكانية لقيام دولة اليوم في ظل وجود دويلة "حزب الله"، فحسابات الدويلة لا تريد بناء دولة ولا تريد انتخاب رئيس للجمهورية بل تريد رئيسا يخضع لها، وبحساباتها لا تريد الانتخابات البلدية أيضا".
 
ولفت كرم إلى "أن إسرائيل بحجة إنهاء حركة "حماس"، دمرت غزة ومن الممكن لاحقا بحجة إنهاء "حزب الله" أن تدمر بيروت"، وأضاف: "إيران قدمت أكبر خدمات لإسرائيل، ونحن ذاهبون إلى تنفيذ حقيقي للقرار 1701".
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