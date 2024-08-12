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لبنان

تجهّزنا ونستعد.. هذا ما قاله غالانت عن ضربة "الحزب" وإيران

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:20
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لفت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن "واجبنا هو تهيئة الظروف من أجل إعادة المختطفين".

وأشار إلى أن إسرائيل عززت دفاعاتها في الأيام الأخيرة تحسبًا لهجوم من إيران وحزب الله.
 
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أضاف:" حضّرنا لهجمات محتملة كرد على أي هجوم من إيران وحزب الله أو إجراءات استباقية إذا لزم الأمر".

وقال:" نحن في أيام اليقظة والاستعداد والتهديدات من طهران وبيروت قد تتحقق". (سكاي نيوز)

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