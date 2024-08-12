بعد إلقاء قنبلة مولوتوف على بابها.. دريان تفقد المحكمة الشرعية في الطريق الجديدة

تفقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المحكمة الشرعية السنية العليا في الطريق الجديدة، بعد إلقاء قنبلة مولوتوف على بابها الخارجي ، واطلع من رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف على الأضرار المادية، وتم تقديم شكوى بحق الفاعل الذي تم القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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