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لبنان

بعد إلقاء قنبلة مولوتوف على بابها.. دريان تفقد المحكمة الشرعية في الطريق الجديدة

Lebanon 24
12-08-2024 | 07:51
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 تفقد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، المحكمة الشرعية السنية العليا في الطريق الجديدة، بعد إلقاء قنبلة مولوتوف على بابها الخارجي ، واطلع من رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف على الأضرار المادية، وتم تقديم شكوى بحق الفاعل الذي تم القبض عليه لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
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