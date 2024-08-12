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لبنان

بالتزامن مع تشييع شهيد... هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فوق بليدا

Lebanon 24
12-08-2024 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية و"درون" تابعة للعدو تحلّق فوق بلدة بليدا على علوّ منخفض جداً.

ويتزامن التحليق مع تشييع الشهيد محمد هاني حيدر.
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