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لبنان
بالتزامن مع تشييع شهيد... هذا ما فعله العدو الإسرائيلي فوق بليدا
Lebanon 24
12-08-2024
|
09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية و"درون" تابعة للعدو تحلّق فوق بلدة بليدا على علوّ منخفض جداً.
ويتزامن التحليق مع تشييع الشهيد محمد هاني حيدر.
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