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لبنان

"القوات" تردّ على باسيل.. وهذا ما قالته

Lebanon 24
12-08-2024 | 09:32
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صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
"قال النائب جبران باسيل "ما رح نسمح للعقل الشيطاني الميليشيوي ياخدنا على مغامرات انتحارية مثل ما اخدنا بالماضي بالحرب اللبنانية"، وكنا نأمل لو تحلى النائب باسيل بالوضوح والشفافية وسمى من قصد بكلامه، لأن من أخذ البلد إلى مغامرات انتحارية هو حليفه في وثيقة التفاهم "حزب الله"، بدءا من حرب تموز 2006، وصولا إلى حرب 8 تشرين الأول 2023، وما بينهما حرب 7 أيار 2008".
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وأضاف: "ومن يستمع للنائب باسيل يظنّ لوهلة بانه ليس حليفا لميليشيا "حزب الله"، وانه لا يستجدي استمرار التحالف معها، فيما خلافه الوحيد مع الحزب سببه تبنيه لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية وليس بسبب مغامراته الانتحارية، وليس بسبب كونه ميليشيا، ولا بل هو على كامل الاستعداد للاتفاق مع الحزب على أي مرشّح آخر غير فرنجية على رغم انه ميليشيا وأدخل لبنان في مغامرات انتحارية، ولا يُخفى على أحد ان الهدف من مزايداته ومواقفه محاولة التغطية على ما يعانيه من أزمات داخل تياره."
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