بعد إشكال القبة ليل أمس... مداهمة وتوقيف وإطلاق نار!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية من الجيش اوقفت المدعو "ا.س" على اتوستراد التبانة الجديد في طرابلس بعد مداهمته داخل احدى المحلات التجارية، والتي على اثرها قام شقيق الموقوف ويدعى "ع.س" بإطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه محل معجنات عائد للشيخ "خ.س" في محلة شارع حربا من دون وقوع اصابات.وتعمل وحدات الجيش على مداهمة منزل مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.تجدر الإشارة إلى أن توقيف "ا.س" أتى على خلفيات الاشكال واطلاق النار الذي شهدته منطقة القبة ليل امس.