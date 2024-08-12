ما سبب التأخير في اخراج البضائع من مرفأ بيروت؟

Advertisement

أشارت إدارة واستثمار مرفأ بيروت إلى أنه "بعد مراجعات عديدة مع إدارة المرفأ حول التأخير الحاصل في اخراج البضائع، يهمنا التوضيح ان العمل يسير بشكل طبيعي لدى ادارة مرفأ بيروت ولم يطرأ اي عطل على انظمتنا الإلكترونية".وأكدت في بيان أن هناك تأخير لدى المديرية العامة للجمارك في اخراج البضائع.