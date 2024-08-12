Advertisement

لبنان

ماذا ضبطت الريجي في طرابلس؟

Lebanon 24
12-08-2024 | 10:38
A-
A+
Doc-P-1233360-638590813687645528.png
Doc-P-1233360-638590813687645528.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب واعلنت في بيان، انها "ضبطت في هذا الإطار كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والسجائر الالكترونية vape بنتيجة عمليات دهم في مدينة طرابلس  ومحيطها (جبل محسن والقبة والميناء ).  وأكدت أنها سطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-08-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:07 | 2024-08-12
12:40 | 2024-08-12
12:25 | 2024-08-12
12:21 | 2024-08-12
12:02 | 2024-08-12
11:27 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24