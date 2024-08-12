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لبنان
ماذا ضبطت الريجي في طرابلس؟
Lebanon 24
12-08-2024
|
10:38
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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب واعلنت في بيان، انها "ضبطت في هذا الإطار كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والسجائر الالكترونية vape بنتيجة عمليات دهم في مدينة طرابلس ومحيطها (جبل محسن والقبة والميناء ). وأكدت أنها سطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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