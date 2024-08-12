Advertisement

لبنان

عن وضع "بنزين لبنان" والغذاء خلال أي حرب.. هذه آخر المعلومات!

Lebanon 24
12-08-2024 | 12:40
A-
A+
Doc-P-1233389-638590888712802984.jpg
Doc-P-1233389-638590888712802984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أنَّ "المخزون الغذائي شراءً ومبيعاً يكفي لبنان من 3 الى 4 أشهر"، مشيراً الى أن "للوصول الى الغذاء يجب أن تبقى كل المعابر البحريّة مفتوحة".

Advertisement
وفي حديث عبر قناة "الحرة"، قال أبو حيدر إنه "طالما كل المعابر البحريّة مفتوحة وفي ظل التخزين الموجود، فإنه لا داعي أبداً للتهافت على شراء أي سلعة"، وأضاف: "لقد اجتمعت مع كل مستوردي المواد الغذائيّة وتمّ اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها إدخال كافة البضائع الموجودة على أرض المرفأ لكي لا يتكّرر ما حصل بعد انفجار الرابع من آب، وتوزيع المواد الغذائيّة لتكون متاحة في كل المناطق".

إلى ذلك، قال أبو حيدر إن المعلبات والحبوب هي الأكثر استهلاكاً خلال الحرب، وهي تكفي لبنان 4 أشهر، وأضاف: "أما الطحين فرغم انه بعد انفجار 4 آب لا مكان لتخزين القمح، لكن لبنان يملك من الطحين ما يكفيه مدة شهرين في حال توسّع الحرب، فضلاً عن الطحين غير المدعوم الذي يدخل ضمن سلسلة مشتقات الخبز والكعك وغيرها".
 
وفي موضوع رفع الدعم عن ربطة الخبز، أشار أبو حيدر الى أن وزير الإقتصاد حضّر طرحاً استباقيّاً لإنتهاء قرض البنك الدولي سيطرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وإذ أكد أبو حيدر أن خطّة الطوارىء التي تمّ وضعها مع وزير البيئة ناصر ياسين تشمل أولوية تأمين النفط لخمسة قطاعات، قال إن الغاز المنزلي متوفر من 6 الى 8 أسابيع، فيما المشتقات النفطية مؤمنة لشهر واحد نظراً لعدم إمكان تخزينها.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2024-08-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:05 | 2024-08-12
14:41 | 2024-08-12
14:12 | 2024-08-12
13:36 | 2024-08-12
13:25 | 2024-08-12
13:13 | 2024-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24