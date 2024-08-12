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لبنان
عن وضع "بنزين لبنان" والغذاء خلال أي حرب.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
12-08-2024
|
12:40
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أكد المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أنَّ "المخزون الغذائي شراءً ومبيعاً يكفي لبنان من 3 الى 4 أشهر"، مشيراً الى أن "للوصول الى الغذاء يجب أن تبقى كل المعابر البحريّة مفتوحة".
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وفي حديث عبر قناة "الحرة"، قال أبو حيدر إنه "طالما كل المعابر البحريّة مفتوحة وفي ظل التخزين الموجود، فإنه لا داعي أبداً للتهافت على شراء أي سلعة"، وأضاف: "لقد اجتمعت مع كل مستوردي المواد الغذائيّة وتمّ اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها إدخال كافة البضائع الموجودة على أرض المرفأ لكي لا يتكّرر ما حصل بعد انفجار الرابع من آب، وتوزيع المواد الغذائيّة لتكون متاحة في كل المناطق".
إلى ذلك، قال أبو حيدر إن المعلبات والحبوب هي الأكثر استهلاكاً خلال الحرب، وهي تكفي لبنان 4 أشهر، وأضاف: "أما الطحين فرغم انه بعد انفجار 4 آب لا مكان لتخزين القمح، لكن لبنان يملك من الطحين ما يكفيه مدة شهرين في حال توسّع الحرب، فضلاً عن الطحين غير المدعوم الذي يدخل ضمن سلسلة مشتقات الخبز والكعك وغيرها".
وفي موضوع رفع الدعم عن ربطة الخبز، أشار أبو حيدر الى أن وزير الإقتصاد حضّر طرحاً استباقيّاً لإنتهاء قرض البنك الدولي سيطرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وإذ أكد أبو حيدر أن خطّة الطوارىء التي تمّ وضعها مع وزير البيئة ناصر ياسين تشمل أولوية تأمين النفط لخمسة قطاعات، قال إن الغاز المنزلي متوفر من 6 الى 8 أسابيع، فيما المشتقات النفطية مؤمنة لشهر واحد نظراً لعدم إمكان تخزينها.
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