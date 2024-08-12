عن وضع "بنزين لبنان" والغذاء خلال أي حرب.. هذه آخر المعلومات!

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وفي حديث عبر قناة "الحرة"، قال أبو حيدر إنه "طالما كل المعابر البحريّة مفتوحة وفي ظل التخزين الموجود، فإنه لا داعي أبداً للتهافت على شراء أي سلعة"، وأضاف: "لقد اجتمعت مع كل مستوردي المواد الغذائيّة وتمّ اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها إدخال كافة البضائع الموجودة على أرض المرفأ لكي لا يتكّرر ما حصل بعد انفجار الرابع من آب، وتوزيع المواد الغذائيّة لتكون متاحة في كل المناطق".إلى ذلك، قال أبو حيدر إن المعلبات والحبوب هي الأكثر استهلاكاً خلال الحرب، وهي تكفي لبنان 4 أشهر، وأضاف: "أما الطحين فرغم انه بعد انفجار 4 آب لا مكان لتخزين القمح، لكن لبنان يملك من الطحين ما يكفيه مدة شهرين في حال توسّع الحرب، فضلاً عن الطحين غير المدعوم الذي يدخل ضمن سلسلة مشتقات الخبز والكعك وغيرها".