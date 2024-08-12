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لبنان
ميقاتي استقبل سفير فرنسا وتمّ البحث بوضع لبنان والمنطقة
Lebanon 24
12-08-2024
|
13:07
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو مساء اليوم في دارته، وتم البحث في الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية الى وقف العنف والتوترات.
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نجيب ميقاتي
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