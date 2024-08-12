ميقاتي استقبل سفير فرنسا وتمّ البحث بوضع لبنان والمنطقة

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو مساء اليوم في دارته، وتم البحث في الوضع في لبنان والمنطقة والجهود الرامية الى وقف العنف والتوترات.

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