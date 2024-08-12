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لبنان
هوكشتاين سيزور لبنان قريباً
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
12-08-2024
|
13:25
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علم "لبنان24" أنّ الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيزور لبنان خلال الأيام القليلة المُقبلة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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