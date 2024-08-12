هذا ما فعله العدو بمحيط "بوابة فاطمة" في الجنوب

نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، غارات جوية استهدفت بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

وذكرت المصادر الميدانيّة أنّ القصف طال منطقة الجبانة القديمة في البلدة ومحيط بوابة فاطمة.

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وكان العدو الإسرائيلي شنّ خلال ساعات المساء، غارة جويّة بصاروخ مُوجه استهدفت حديقة مارون الراس.

كذلك، قصف جيش العدو بلدة عيتا الشعب بواسطة صاروخ موجّه أرض - أرض جرى إطلاقه من أحد المواقع المعادية المُقابلة للبلدة.

واستهدف القصف المدفعي أيضاً مناطق سدانة و تلة القعمة في أطراف بلدة كفوشوبا.

ومساء، أعلن "حزب الله"، تنفيذ 3 عمليّات جديدة ضد مواقع إسرائيلية.

وذكر الحزب أنّه جرى خلال العملية الأولى استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية.

أما العملية الثانية، فقد ذكر الحزب أنها استهدفت موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية.

وعلى صعيد العملية الثالثة، فقد قال الحزب إنها طالت موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعيّة.

