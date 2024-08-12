عن مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر

كشفت المعلومات أنَّ حركة الوافدين إلى مطار بيروت ما زالت تشهد وتيرة جيدة، وأنَّ عدد الرحلات القادمة إلى لبنان لم يتراجع كما أنه لم ينخفض عن معدل الـ70 رحلة يومياً.

ووفقاً لأرقام حصل عليها "لبنان24"، فإنّ عدد الرحلات الوافدة إلى لبنان يوم أمس الأحد (11 آب) بلغ 86 رحلة، بينما جرى تنظيم 89 رحلة إقلاع.

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في غضون ذلك، تبين أن عدد الوافدين إلى لبنان يوم الأحد كان 6533 شخصاً، بينما كان عدد المغادرين 13739 شخصاً.

وللإشارة، فإن عدد الوافدين حافظ على معدل يتراوح بين 6 و 10 آلاف مسافر خلال الأيام الـ12 الأولى من شهر آب، فيما عدد المغادرين تراوح بين معدل 12 و 14 ألف مغادر في الفترة المذكورة نفسها.