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لبنان

غارتان في الجنوب.. طائرات إسرائيلية تستهدف ميس الجبل ومروحين

Lebanon 24
12-08-2024 | 16:30
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أطلق العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الإثنين، رشقات نارية مكثفة باتجاه منازل في أطراف بلدة كفرشوبا، وذلك انطلاقاً من موقع رويسات العلم.
كذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف بلدة مروحين، فيما قصف أيضاً منزلاً في حي الجبل ببلدة ميس الجبل.
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مروحين

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