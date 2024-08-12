من كندا.. نداءٌ عاجل وفوري إلى مواطنيها في لبنان

حضّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يوم الإثنين، مواطنيه على مغادرة لبنان فوراً، محذّراً من مخاطر تصعيد إقليمي للنزاع بين إسرائيل وجهات أخرى، بينها حزب الله.



وقال ترودو في مؤتمر: "نرى أن خطر التصعيد حقيقي.. نشجّع كل الرعايا الكنديين ونطلب منهم مغادرة لبنان فيما الرحلات التجارية متاحة".

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وكانت كندا أوصت في أواخر حزيران الماضي بعدم السفر إلى لبنان، مشيرة إلى وضع "متقلب ولا يمكن التنبؤ به"، مع احتمال اندلاع أعمال عنف بين حزب الله وإسرائيل دون سابق إنذار.



والإثنين، حذرت الحكومة الأميركية من أن إيران قد تشن "هجوما كبيرا" على إسرائيل هذا الأسبوع، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" هنية.



