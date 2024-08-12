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لبنان
هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!
Lebanon 24
12-08-2024
|
16:57
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شعر عدد من سكان المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والشمال والجنوب بهزّة أرضية حصلت عند الساعة 23.56 ليلاً.
وذكر موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل إن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر، ومركزها سوريا وتحديداً مدينة حماة.
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