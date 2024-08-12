هزّة أرضية تضرب سوريا.. هذه المناطق في لبنان شعرت بها!

شعر عدد من سكان المناطق اللبنانية لاسيما في بيروت والشمال والجنوب بهزّة أرضية حصلت عند الساعة 23.56 ليلاً.

وذكر موقع "emsc-csem" المتخصص برصد الهزات الأرضية والزلازل إن قوة الهزة هي 5.5 درجات على مقياس ريختر، ومركزها سوريا وتحديداً مدينة حماة.