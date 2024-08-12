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لبنان
زلزال يضرب سوريا والأردن ولبنان.. هذه قوته
Lebanon 24
12-08-2024
|
23:15
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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالا بقوة 4.8 درجة ضرب الأردن وسوريا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، وشعر به السكان في كلا البلدين وفي لبنان.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكر المركز في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 5.46 درجة لكنه خفضها بعد دقائق.
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وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن مركز الزلزال قرب مدينة حماة.
وشعر السكان في أنحاء سوريا بالزلزال، وقال أشخاص في مدينة أعزاز شمال البلاد إن الهزة الأرضية أعادت إليهم ذكريات الزلزال المميت الذي وقع العام الماضي وأودى بحياة الآلاف في شمال سوريا وتركيا المجاورة.
وقالت منظمة الدفاع المدني السوري العاملة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة إنها نشرت عناصرها في عدة مناطق للاستجابة لأي حالة طوارئ محتملة، لكنها لم تتلق تقارير عن أي أضرار حتى الآن.
كما شعر السكان في مختلف أنحاء لبنان بالهزة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام ان بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا الى الهرمل، شغروا بهزة أرضية خفيفة الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
لبنان
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