بعد الهزة الأرضية التي ضربت سوريا ولبنان.. هكذا علّق خبير الزلازل طوني نمر

الهزة الارضية قبل قليل بقوة 5.1 درجات في غرب سوريا حصلت على أو بالقرب من فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت.
كما أردد دائماً، على كل شخص أن يقيّم وضع مكان سكنه بعد الهزة مباشرة ويبني على الشيء مقتضاه.
أنا شخصياً تركت أولادي نياماً.
تصبحون على خير.
— Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) August 12, 2024
الهزة الارضية قبل قليل بقوة 5.1 درجات في غرب سوريا حصلت على أو بالقرب من فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت.
كما أردد دائماً، على كل شخص أن يقيّم وضع مكان سكنه بعد الهزة مباشرة ويبني على الشيء مقتضاه.
أنا شخصياً تركت أولادي نياماً.
تصبحون على خير.