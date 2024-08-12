بعد الهزة الأرضية التي ضربت سوريا ولبنان.. هكذا علّق خبير الزلازل طوني نمر

الهزة الارضية قبل قليل بقوة 5.1 درجات في غرب سوريا حصلت على أو بالقرب من فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت.

كما أردد دائماً، على كل شخص أن يقيّم وضع مكان سكنه بعد الهزة مباشرة ويبني على الشيء مقتضاه.

أنا شخصياً تركت أولادي نياماً.

تصبحون على خير. — Tony S. Nemer, PhD (@tony_nemer) August 12, 2024 Advertisement

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر الأردن وسوريا في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين وشعر به السكان في كلا البلدين وفي لبنان.وتعليقا على الهزة، كتب الخبير الجيولوجي الدكتور طوني نمر عبر حسابه على إكس قائلا: "الهزة الارضية قبل قليل بقوة 5.1 درجات في غرب سوريا حصلت على أو بالقرب من فالق مصياف الذي هو جزء من فالق البحر الميت."وتابع: "كما أردد دائماً، على كل شخص أن يقيّم وضع مكان سكنه بعد الهزة مباشرة ويبني على الشيء مقتضاه. أنا شخصياً تركت أولادي نياماً. تصبحون على خير."