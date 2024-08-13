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لبنان

هل أثرت الهزة الأرضية التي ضربت سوريا والأردن ولبنان على مصر؟

Lebanon 24
13-08-2024 | 00:15
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أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن البلاد "لم تتأثر" بالزلزال الذي ضرب سوريا في ساعة متأخرة من مساء الإثنين وشعر به السكان في الأردن ولبنان.

وقال في بيان نشره عبر حسابه بفيسبوك إنه "لم يرد للمعهد ما يفيد حتى الآن بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات داخل مصر".
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وليل الإثنين، ضربت هزة أرضية بقوة 5.5 درجات وسط سوريا وشعر بها سكان مناطق عدة في لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي في البلدين.

وفي سياق متصل، كشف مدير صحة حماة السورية ماهر يونس، عن وقوع "25 حالة إصابة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة من رضوض وكسور نتيجة التدافع والخروج غير المنظم، وحوالي 25 نتيجة الهلع والتوتر النفسي"، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية" بأن "بعض سكان بيروت والمتن، ومناطق عدة في الشمال وصولا إلى الهرمل" شعروا "بهزة أرضية خفيفة الساعة 11 و56 دقيقة قبيل منتصف ليل الإثنين الثلاثاء".

وشعر بالزلزال سكان بعض مناطق العاصمة، عمّان، وشمال الأردن دون تسجيل أي أثر له في المملكة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". (الحرة)

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