بعد زلزال سوريا ليلا.. 15 هزة ارتدادية ضربت لبنان هذه تفاصيلها

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أعلنت مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء مارلين البراكس، أن "الهزة الارضية التي حصلت قبيل منتصف الليل كان موقعها حماه في سوريا وقوتها 5.1 على مقياس ريختر"، معتبرة ان الهزة متوسطة الحجم ولكن بما ان حماه قريبة من لبنان شعر بها اغلبية السكان.وأشارت في حديث إلى صوت لبنان إلى أننا "لا زلنا نسجل هزات ارتدادية وتم تسجيل حتى صباح اليوم حوالي 15 هزة".