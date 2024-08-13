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لبنان
لا ردود قبل الخميس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-08-2024
|
01:15
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استبعدت مصادر مطلعة حصول اي تطورات عسكرية جدية او تنفيذ ايران للرد المنتظر قبل يوم الخميس المقبل، موعد المفاوضات حول وقف اطلاق النار في قطاع غزة والتي من الممكن ان تؤدي الى نتائج مفاجئة.
وبحسب المصادر فإنه وبالرغم من كل الاجواء السلبية التي تتحدث عن انسحاب حماس وفشل التفاوض وطي صفحة المحاولة الاخيرة الخميس، الا ان المحاولات الديبلوماسية لا تزال تحصل وبكثافة استثنائية.
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وترى المصادر ان واشنطن تعمل بشكل جدي جدا من اجل منع الانفجار وهذا ما سيظهر خلال الساعات الاخيرة، لكن عمليا القرار النهائي عند رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، اما يقدم بعض التنازلات او يتمسك بموقفه وتذهب المنطقة الى التصعيد.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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