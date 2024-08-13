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لبنان
هذا ما قالته مرجعية سياسية معارضة عن وزير الاشغال
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
13-08-2024
|
01:45
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ابدت مرجعية سياسية معارضة اعجابها باداء وزير الأشغال والنقل علي حمية وبسرعة تحركه وعملانيته وقدرته في إتخاذ القرار بعد التنسيق الفوري مع الحكومة والأجهزة المعنية في وزارته.
وأشارت المرجعية الى أنه بالرغم من الإختلاف السياسي إلا أن هناك وزراء لا يفرقون بين منطقة وأخرى بالحد الأدنى بإستثناء خصوصية مرجعياتهم وأولوياتها ، لكن في المحصلة معظم من يعمل اليوم في الحكومة ومنهم حمية آدائهم جيد بالمقارنة مع وضعنا الإقتصادي والأمني في لبنان .
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المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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