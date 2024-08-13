تراجع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Advertisement

انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7 ألاف ليرة والمازوت 9 الاف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.577.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.617.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.416.000 ليرة لبنانيةالغاز: 907.000 ليرة لبنانية