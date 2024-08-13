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لبنان

قتيل صدما على أوتوستراد الجية

Lebanon 24
13-08-2024 | 02:33
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أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط قتيل صدما على أوتوستراد الجية - المسلك الشرقي.
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أوتوستراد

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