حمية التقى ضاهر: صيانة الأوتوستراد الدولي في ضهر البيدر تبدأ الجمعة

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه صباح اليوم في الوزارة، النائب ميشال ضاهر، حيث عرض معه لآخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة، كما تم البحث في مواضيع إنمائية تعنى بها الوزارة، ولا سيما ملف صيانة الطرق، وتحديداً طريق ضهر البيدر الدولي في البقاع.وأكد الوزير حمية خلال الاجتماع، على أن "وزارة الاشغال العامة والنقل، كانت قد وضعت في سلم أولوياتها تأهيل وصيانة الأوتوسترادات الدولية في مختلف المناطق اللبنانية ، ولا سيما منها الطريق الدولية في ضهر البيدر"، مشيرًا في هذا السياق الى أن "أشغال التأهيل والصيانة ستبدأ عليها يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن كان قد تم إعداد وإنجاز ملفها من المعنيين في الوزارة، بحيث تم تلزيمها وفقاً للقوانين، ليصار بعدها إلى دراسة ملفها من ديوان المحاسبة، والذي أنجزه اخيرا وبناء عليه فقد تم التوجيه بضرورة بدء الأعمال عليها سريعاً وذلك اعتباراً من يوم الجمعة المقبل".