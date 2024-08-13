توقيف لص في صيدا... هدد عائلات بالقتل!

استفاق اهالي حي القملة في صيدا، على صراخ احد العائلات بأن لصا يشهر سلاحا ابيض ويهددهم بالقتل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



على الفور تجمهر اهالي الحي في المكان، وتمكنوا من الإمساك باللص وعمدوا إلى ربطه بعمود، ولاحقاً تم تسليمه إلى القوى الامنية التي فتحت تحقيقا.

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